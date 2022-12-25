В Совбезе России высказались о готовности Запада развязать ядерную войну

Медведев: основы госполитики России сдерживают Запад от развязывания ядерной войны

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что от развязывания полноценной войны Запад останавливает только осознание: в случае угрозы Москва будет руководствоваться основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Об этом он написал в своей статье для «Российской газеты».

По словам политика, западные страны «изо всех сил поддерживают безумный киевский режим». Медведев ответил на вопрос, готов ли Запад «руками Киева развязать против РФ полноценную войну, в том числе и ядерную». «Единственное, что сегодня останавливает наших врагов, — это понимание, что Россия будет руководствоваться основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», — высказался он.

По его словам, западный мир пытается найти баланс «между жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса — с другой».

Ранее Медведев сообщил, что недруги России не скрывают намерения разделить и уничтожить страну.