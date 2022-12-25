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00:02, 25 декабря 2022Мир

Санта-Клаус пролетел над Москвой

НОРАД: упряжка Санта-Клауса пролетела над Россией, в том числе и над Москвой

Фото: Russel Cheyne / Reuters

Упряжка Санта-Клауса пролетела над Россией, в том числе и над Москвой. Об этом говорится на сайте Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), которое уже 67 лет наблюдает за перемещением волшебника в ночь перед Рождеством.

Ранее НОРАД зафиксировало появление Санта-Клауса на Курильских островах, в городах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья. Также волшебник пролетел над Австралией, Японией, Китаем, Казахстаном, Индией, странами Африки и Ближнего Востока. На данный момент Санта раздал уже почти 3 миллиарда подарков.

Ночью 24 декабря НОРАД каждый год отслеживает перемещения Санта-Клауса и его упряжки по миру. Эта традиция зародилась в США в 1955 году, когда в рекламном объявлении торговой фирмы Santa's Hotline («Горячая линия Санта-Клауса») была допущена опечатка в номере телефона, по которому детям предлагалось высказать свои заветные желания.

Это оказался номер начальника оперативного управления противовоздушной обороны континентальной части страны. Полковник НОРАД, не растерявшись, объяснил детям, что военные выполняют функции авиадиспетчера Санта-Клауса, чтобы тот не заблудился в небе. С того дня за передвижениями Санты следят 47 радаров на территории США и Канады, а также специальные фото- и видеокамеры НОРАД, расположенные по всему миру.

Ранее президент России Владимир Путин во время посещения Дома молодежи и «Елки желаний» в Манеже заявил, что «все нормальные люди должны верить в Деда Мороза».

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Юлия Мискевич
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