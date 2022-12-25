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19:21, 25 декабря 2022Россия

Неходячий пенсионер спасся во время пожара в кемеровском приюте

Неходячий пенсионер Алексей рассказал, что выбрался из пожара в кемеровском приюте ползком

Фото: Максим Серков / Коммерсантъ

Неходячий пенсионер по имени Алексей рассказал, как спасся во время пожара в нелегальном кемеровском приюте. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

Мужчина, у которого ампутированы обе ноги, заявил, что выбрался из горящего здания ползком. Пенсионер добавил, что в момент возгорания в приюте находился лишь один сотрудник по имени Сергей, который не стал помогать постояльцам. «Не знаю, как я, безногий, еще протезы и тросточку умудрился взять, как я оттуда выбрался, не знаю. Выползаю на коленях, смотрю, Сергей стоит там, где поросенок живет. Иди, говорит, сюда, Леха», — сообщил пенсионер.

Алексей также рассказал, что в нелегальный дом престарелых его привез владелец заведения, пастор евангельской христианской церкви Андрей Смирнов. После переезда в приют у пенсионера начались проблемы с получением пенсии.

О пожаре в приюте стало известно в ночь на субботу, 24 декабря. В сгоревшем здании располагался нелегальный дом престарелых. Позже выяснилось, что владелец частного дома давал приют бездомным, и такое заведение работало неофициально на протяжении трех лет. В огне погибли 22 человека.

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Анастасия Астахова
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