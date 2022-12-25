В России предложили увеличить ряд стипендий

Минобрнауки предложило с 1 сентября 2023 года увеличить ряд стипендий до 15 тысяч рублей

Минобрнауки России предложило с 1 сентября 2023 года увеличить ряд стипендий до 15 тысяч рублей ежемесячно для студентов и до 20 тысяч рублей в месяц для аспирантов. Проекты инициатив опубликованы на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Ведомство предлагает повысить стипендии имени Анатолия Собчака и имени Дмитрия Лихачева, стипендию имени Егора Гайдара, имени Юрия Маслюкова, имени Александра Солженицына, а также стипендию имени Андрея Вознесенского до 15 тысяч рублей, стипендию имени Владимира Туманова до 15 тысяч рублей ежемесячно для студентов и до 20 тысяч рублей ежемесячно для аспирантов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому детям призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации предоставят право перехода с платного обучения на бесплатное. Инициаторами законопроекта стали, в том числе, депутаты Оксана Дмитриева, Нина Останина, Владимир Сипягин.

В пояснительной записке предлагается гарантировать детям лиц, призванных на военную службу по мобилизации, переход с платного обучения на бесплатное по программам среднего профессионального и высшего образования.