Преступники оставили 14 тысяч американцев без света в Рождество

Fox News: преступники вывели из строя три электростанции США на фоне снежного шторма

Несколько взломщиков пробрались на три электростанции в городе Такома, штат Вашингтон, и вывели их из строя прямо в рождественское утро. В результате чего около 14 тысяч американцев остались без света, в то время как по всей стране бушует снежный шторм, пишет Fox News.

Рано утром в воскресенье, 25 декабря офис шерифа округа Пирс получил сообщение о краже со взломом на подстанции коммунального хозяйства Такомы. Прибывшие на место офицеры обнаружили следы взлома, оборудование на подстанции повреждено, в результате чего во всем районе начались перебои с электричеством.

Позднее тем же утром поступило сообщение о еще одном акте вандализма на другой подстанции коммунальных служб Такомы на 224-й улице. В третий раз нападение совершили на подстанцию компании Puget Sound Energy. В результате трех атак 14 тысяч жителей Такомы остались без электричества.

Это происходит на фоне сильнейшего снежного шторма, уже унесшего жизни 37 человек. Больше всего пострадали штаты Мэн и Нью-Йорк.