Российский бизнес понадеялся на улучшение дел в течение полугода

Опрос «Яков и партнеры» показал, что бизнес России ждет улучшения дел в течение полугода

Российский бизнес надеется на улучшение дел в течение полугода или сохранение текущих позиций, показал опрос консалтинговой компании «Яков и партнеры», который приводит ТАСС.

Отмечается, что половина руководителей фирм в России отметила улучшение за прошедшие полгода, 75 процентов уверены в дальнейшем прогрессе в полугодичной перспективе.

Наиболее оптимистично настроены бизнесмены в банковской отрасли, IT и телекоме. Более негативные прогнозы дают в сфере энергетики и металлургии. Среди приоритетов крупные компании рассматривают рост выпуска продукции и услуг, освоение новых рынков, инвестиционные проекты.

Менее четверти опрошенных считают, что положение дел ухудшилось за последние шесть месяцев, особенно остро это отразилось на добывающих и обрабатывающих отраслях.

Ранее стало известно, что почти четверть (23 процента) российских компаний отказались от планов по найму новых сотрудников в 2023 году, поскольку бизнес больше нацелен на удержание и развитие текущих кадров.