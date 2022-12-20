Четверть российских компаний решили не нанимать новых сотрудников в 2023 году

«СберЗдоровье»: 23% российских компаний решили не нанимать новых сотрудников в 2023 году

Почти четверть (23 процента) российских компаний отказались от планов по найму новых сотрудников в 2023 году, пишет Forbes со ссылкой на исследование Atsearch Group и «СберЗдоровье».

Из 350 российских и международных компаний, работающих как внутри страны, так и за ее пределами, нанимать новых людей планируют 58 процентов, при этом в апреле показатель составлял 81 процент. По словам экспертов, рекрутинг продолжится в IT, продажах и производстве. Также высокий спрос на топ-менеджеров.

Компании решили не привлекать новые кадры, поскольку бизнес больше нацелен на удержание и развитие текущих сотрудников, пояснила управляющий партнер Atsearch Group Елена Морозова. Основные способы поддержки — предоставление ДМС, психологической поддержки, дополнительные дни отпуска, скидки на продукцию компании.

В дальнейшем нехватка рабочей силы в России может нарастать, допустила ранее глава Эльвира Набиуллина. При этом она считает, что в 2023 году возможны не только исторически низкие уровни безработицы, но и рост зарплат.