В России допустили нехватку рабочей силы

Глава ЦБ Набиуллина: нехватка рабочей силы в России в дальнейшем может нарастать

В дальнейшем нехватка рабочей силы в России может нарастать, допустила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Об этом она сказала во время пресс-конференции по итогам недавнего заседания совета директоров ЦБ, где было решено сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Ее слова приводит ТАСС.

Говоря о рисках для экономики, она упомянула рынок труда. «Не исключено, что нехватка работников и дальше будет нарастать», — допустила Набиуллина. Еще она констатировала, что в будущем году возможны не только исторически низкие уровни безработицы, но и рост зарплат.

Кроме того, по словам Набиуллиной, в ближайшие месяцы годовая инфляция будет замедляться. Глава ЦБ подчеркнула, что рост цен продолжит замедляться. Она не исключила, что весной 2023-го инфляция может опуститься ниже целевых четырех процентов.