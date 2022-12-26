Послом Украины в Болгарии назначили сексолога

СМИ: психолог-сексолог Олеся Илащук стала послом Украины в Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии психолога-сексолога Олесю Илащук. Указ о ее назначении на должность был опубликован на сайте главы республики, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что с 2020 года Илащук является членом Европейской ассоциации психологов-сексологов. Как сообщают журналисты, соответствующим образом она позиционировала себя и на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая в настоящий момент недоступна.

Уточняется также, что в реестрах Минюста Украины Илащук значится как бывший бенефициар компании «Джемма», ранее специализирующейся на ремонте ювелирных изделий, а ныне — на ремонте промышленного оборудования.

Ранее сообщалось, что Болгария начала передавать Украине оружие, боеприпасы и технику. По словам начальника генштаба болгарского Минобороны Эмила Ефтимова, соответствующие поставки были организованы совместно с военными органами НАТО.