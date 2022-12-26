Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:01, 26 декабря 2022Бывший СССР

Послом Украины в Болгарии назначили сексолога

СМИ: психолог-сексолог Олеся Илащук стала послом Украины в Болгарии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии психолога-сексолога Олесю Илащук. Указ о ее назначении на должность был опубликован на сайте главы республики, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что с 2020 года Илащук является членом Европейской ассоциации психологов-сексологов. Как сообщают журналисты, соответствующим образом она позиционировала себя и на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая в настоящий момент недоступна.

Уточняется также, что в реестрах Минюста Украины Илащук значится как бывший бенефициар компании «Джемма», ранее специализирующейся на ремонте ювелирных изделий, а ныне — на ремонте промышленного оборудования.

Ранее сообщалось, что Болгария начала передавать Украине оружие, боеприпасы и технику. По словам начальника генштаба болгарского Минобороны Эмила Ефтимова, соответствующие поставки были организованы совместно с военными органами НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России ответили на планы Украины по возвращению Крыма
Стало известно о возможной поездке Володина в Иран
Минобороны показало работу десантников в тылу спецоперации
Южная Корея сообщила о вторжении пяти беспилотников КНДР
Собчак описала свой новый дом тремя словами
Путин не станет поздравлять с Новым годом Байдена
Европейские запасы газа стали расти рекордными темпами
Дуэйн «Скала» Джонсон поделился видео с макияжем на лице
Россиянам раскрыли лайфхак для оплаты отечественными картами за рубежом
Мбаппе поставил ПСЖ ультиматум
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.