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11:42, 26 декабря 2022Спорт

Умер серебряный призер чемпионата Европы в составе сборной СССР

Серебряный призер чемпионата Европы по футболу Сергей Дмитриев умер в 58 лет

Фото: группа «ФК «Зенит» во «ВКонтакте»

Серебряный призер чемпионата Европы по футболу-1988 в составе сборной СССР Сергей Дмитриев умер в 58 лет. Об этом в Telegram сообщает «Зенит», в котором нападающий провел восемь сезонов.

«Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», — сказано в заявлении клуба. Причины смерти бывшего игрока не сообщаются.

Дмитриев известен также по выступлениям за «Спартак» и ЦСКА. В 1991 году вместе с армейцами он стал обладателем Кубка СССР. Кроме того, форвард дважды выигрывал чемпионат СССР и один раз — чемпионат России.

В 2001 году Дмитриев завершил игровую карьеру и стал тренером. Он возглавлял такие команды, как петербургское «Динамо», «Спартак» из Нижнего Новгорода и «Анжи», а также работал в школе олимпийского резерва «Зенита».

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Ксения Курашкина
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