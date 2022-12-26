Умер серебряный призер чемпионата Европы в составе сборной СССР

Серебряный призер чемпионата Европы по футболу Сергей Дмитриев умер в 58 лет

Серебряный призер чемпионата Европы по футболу-1988 в составе сборной СССР Сергей Дмитриев умер в 58 лет. Об этом в Telegram сообщает «Зенит», в котором нападающий провел восемь сезонов.

«Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», — сказано в заявлении клуба. Причины смерти бывшего игрока не сообщаются.

Дмитриев известен также по выступлениям за «Спартак» и ЦСКА. В 1991 году вместе с армейцами он стал обладателем Кубка СССР. Кроме того, форвард дважды выигрывал чемпионат СССР и один раз — чемпионат России.

В 2001 году Дмитриев завершил игровую карьеру и стал тренером. Он возглавлял такие команды, как петербургское «Динамо», «Спартак» из Нижнего Новгорода и «Анжи», а также работал в школе олимпийского резерва «Зенита».