Иностранцы в Египте смогут покупать билеты на поезда только за доллары и евро
Иностранцы в Египте смогут покупать билеты на поезда только за доллары и евро с января 2023 года. Об этом в эфире телеканала MBC заявил глава Минтранса страны Камиль аль-Вазир.
Он отметил, что наблюдается значительный спрос со стороны граждан других государств, которые забронировали более тысячи билетов за валюту в последние несколько дней.
Введение указанной меры аль-Вазир объяснил тем, что Египет страдает от нехватки иностранной валюты, в то время как прибывающие в страну люди обращаются к менялам на черном рынке.
Министр сообщил, что полученные средства государство направит на закупку новых поездов из-за границы.
В конце октября стало известно, что Египет хочет отказаться от привязки национальной валюты к доллару и разрабатывает для этих целей индекс египетского фунта. Об этом заявил глава Центробанка страны Хасан Абдалла.