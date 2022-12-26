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04:36, 26 декабря 2022Путешествия

Иностранцы в Египте смогут покупать билеты на поезда только за доллары и евро

Минтранс Египта: иностранцы смогут покупать билеты на поезда только за доллары и евро

Фото: Ahmed Gomaa/ Globallookpress.com

Иностранцы в Египте смогут покупать билеты на поезда только за доллары и евро с января 2023 года. Об этом в эфире телеканала MBC заявил глава Минтранса страны Камиль аль-Вазир.

Он отметил, что наблюдается значительный спрос со стороны граждан других государств, которые забронировали более тысячи билетов за валюту в последние несколько дней.

Введение указанной меры аль-Вазир объяснил тем, что Египет страдает от нехватки иностранной валюты, в то время как прибывающие в страну люди обращаются к менялам на черном рынке.

Министр сообщил, что полученные средства государство направит на закупку новых поездов из-за границы.

В конце октября стало известно, что Египет хочет отказаться от привязки национальной валюты к доллару и разрабатывает для этих целей индекс египетского фунта. Об этом заявил глава Центробанка страны Хасан Абдалла.

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Марина Совина
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