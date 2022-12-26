Власти Энгельса объяснили объявление воздушной тревоги повышением боевой готовности

Власти Энгельса Саратовской области объяснили объявление воздушной тревоги. Как рассказали в региональном министерстве информации и печати, это было сделано для «повышения боевой готовности», передает РИА Новости.

По словам начальника управления безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрия Юрина, сигналы воздушной тревоги звучали в городе в понедельник, 26 декабря. «Сирена включалась в целях повышения боевой готовности», — добавил он.

26 декабря трое военных погибли при падении обломков беспилотника в районе военного аэродрома в городе Энгельс. Системы ПВО поразили на малой высоте подлетающий к аэродрому беспилотник.