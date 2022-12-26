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16:59, 26 декабря 2022Забота о себе

Российские врачи вернули мужчине эрекцию с помощью передовой операции по ОМС

Российские врачи полностью восстановили потенцию пациенту после удаления опухоли простаты

Фото: Wild Squirrels / Shutterstock

Томские врачи Андрей Байтингер и Андрей Гураль впервые в России провели операцию, которая помогла восстановить потенцию пациенту после радикального удаления опухоли простаты. Об этом сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

После онкологической операции пациент начал страдать от импотенции, так как в ходе хирургического вмешательства врачи при иссечении новообразования предстательной железы повредили нервную ткань в области пениса. Чтобы вернуть эрекцию, россиянин обратился за помощью в Томский НИИ микрохирургии.

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Микрохирург Андрей Байтингер совместно с урологом Андреем Гуралем провели передовую операцию, в основе которой лежала модифицированная ими бразильская микрохирургическая методика. Российские врачи под медицинским микроскопом пересадили пациенту взятый с мизинца ноги фрагмент нерва и «подключили» его к половому органу. Мужчине понадобилось несколько месяцев на реабилитацию, после чего его эректильная функция полностью восстановилась.

Подобная операция прошла в России впервые. Для пациента она была проведена абсолютно бесплатно — по полису ОМС.

Ранее ученые из Университета Ямагата в Японии установили связь между низким интересом к сексу и преждевременной смертью. Выяснилось, что мужчины старше 40 лет с низким либидо в два раза чаще умирают от рака.

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Наталья Обрядина
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