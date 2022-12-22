Установлена связь низкого интереса к сексу и преждевременной смерти

New York Post: мужчины старше 40 лет с низким либидо в два раза чаще умирают от рака

Мужчины старше 40 лет с низким интересом к сексу почти в два раза чаще умирают от рака, выяснили ученые. Издание New York Post со ссылкой на исследование сообщило об установленной связи между потерей интереса к сексу и преждевременной смертью.

Ученые из Университета Ямагата в Японии 10 лет изучали более 20 тысяч человек (8 558 мужчин и 12 411 женщин), чтобы исследовать связь между низким либидо и смертностью от разных причин, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Участники исследования во время медосмотров отвечали на вопросы о сексуальной жизни. Те, кто сообщал об отсутствии интимной жизни, как правило, были старше, чаще пили, страдали диабетом, меньше смеялись, имели различные психологические расстройства и более низкий уровень образования, говорится в научной работе.

в 1,94 раза чаще умирают от рака мужчины старше 40 лет с низким либидо, и в 1,36 раза чаще — от болезней сердца

Мужчины с более низким сексуальным влечением также сообщали об отсутствии вкуса к жизни и наличии вредных привычек. Примечательно, что у женщин с низким либидо связь с преждевременной смертью не установили.

В ходе исследования ученые убедились, что здоровая сексуальная жизнь является частью здорового образа жизни. Если человек сексуально активен, то у него улучшается качество сна, укрепляется иммунитет, снижается уровень стресса и улучшается работа сердца.

Однако в научной работе особо отметили, что исследование проходила небольшая часть населения одного из районов Японии, поэтому полученные результаты нельзя применять к жителям других стран.

Ранее уролог Майкл Вернер рассказал о влиянии праздников на мужскую потенцию. Он предупредил, что стресс влияет на сексуальную активность.