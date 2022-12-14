Уролог рассказал о влиянии праздников на мужскую потенцию

Уролог Майкл Вернер предупредил, что в праздники мужчины сталкиваются со снижением либидо

В праздники или во время отпуска с семьей мужчины часто сталкиваются со снижением либидо, предупредил уролог Майкл Вернер. Врач рассказал о влиянии вечеринок на мужскую потенцию в интервью Digital Journal.

Вернер рассказал, что проблемы с потенцией испытывают даже молодые мужчины, а в национальном масштабе с ними сталкивались около 30 процентов мужского населения США. Причем эректильная дисфункция часто проявляется в праздничные дни или во время семейного отпуска. Главной причиной этого уролог назвал стресс.

Стресс является главным виновником снижения либидо и появления эректильной дисфункции. Также на сексуальное влечение влияют финансовые трудности. В парах часто случаются разногласия из-за того, сколько денег нужно и можно тратить на отдых. Ничто так не убивает секс, как обида или гнев. К тому же переедание, алкоголь и переутомление ослабит любую сексуальную жизнь Майкл Вернер уролог

О себе нужно заботить и первым делом сводить стресс к минимуму, отметил Вернер. По его мнению, необязательно соглашаться на все предложения о вечеринках. Можно выйти на улицу подышать свежим воздухом, или отправиться на прогулку, когда надоели семейные развлечения. «Если вы испытываете дискомфорт, откровенно поговорите об этом с женой», — советует врач.

Уролог напомнил, что практически все праздники связаны с большими ожиданиями, которые часто не совпадают с реальностью, что также может спровоцировать нервное расстройство. Для сохранения здоровья, в том числе психического и сексуального, Вернер порекомендовал придерживаться магического трио: высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом.

«Праздники и семейный отпуск — идеальное время для изучения чего-то нового в сексе, налаживания более близкого контакта с партнером, получения удовольствия от массажа, ванны с пеной и других занятий без непосредственного сексуального контакта. Иногда мы не осознаем, что половой акт часто требует много сил от всех! Но сексуальное здоровье зависит и от эмоционального и психического благополучия», — резюмировал врач.

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