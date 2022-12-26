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18:49, 26 декабря 2022Россия

Путин утвердил порядок подачи заявлений о нежелании быть гражданином Украины

Путин подписал указ о порядке подачи заявлений о нежелании быть гражданином Украины

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи заявлений о нежелании жителей новых регионов страны состоять в украинском гражданстве. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ определяет порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов России. В частности утверждается порядок подачи заявлений на получение паспорта теми лицами, которые приобрели российское гражданство в результате признания их гражданами страны.

«Утвердить прилагаемые: (...) порядок подачи заявления о признании ребенка, не достигшего возраста 14 лет, гражданином Российской Федерации; порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины», — говорится в указе.

Уточняется, что документ вступает в силу со дня его публикования — 26 декабря.

13 ноября президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок к принятому в первом чтении законопроекту о российском гражданстве. Сам законопроект был принят в первом чтении 5 апреля.

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Никита Абрамов
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