Путин утвердил порядок подачи заявлений о нежелании быть гражданином Украины

Путин подписал указ о порядке подачи заявлений о нежелании быть гражданином Украины

Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи заявлений о нежелании жителей новых регионов страны состоять в украинском гражданстве. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ определяет порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов России. В частности утверждается порядок подачи заявлений на получение паспорта теми лицами, которые приобрели российское гражданство в результате признания их гражданами страны.

«Утвердить прилагаемые: (...) порядок подачи заявления о признании ребенка, не достигшего возраста 14 лет, гражданином Российской Федерации; порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины», — говорится в указе.

Уточняется, что документ вступает в силу со дня его публикования — 26 декабря.

13 ноября президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок к принятому в первом чтении законопроекту о российском гражданстве. Сам законопроект был принят в первом чтении 5 апреля.