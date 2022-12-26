Задержание ФСБ переправлявших боевиков в другие страны членов ИГ попало на видео

ФСБ показала видео задержания членов ИГ, переправлявших боевиков в Сирию и на Украину

Задержание сотрудниками ФСБ сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) на Урале и Северном Кавказе попало на видео. Кадры в понедельник, 26 декабря, публикует «Коммерсантъ» со ссылкой на ФСБ.

На записи видно, как силовики поникают в квартиры фигурантов, укладывают их на пол и надевают наручники. Задержание прошло в Чечне, Дагестане, ХМАО и Тюменской области. 11 человек уже поместили в СИЗО, еще восемь находятся в международном розыске. По данным спецслужб, задержанные занимались отправкой боевиков из России в Сирию и на Украину для ведения боевых действий против российской армии.