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10:46, 26 декабря 2022Силовые структуры

Задержание ФСБ переправлявших боевиков в другие страны членов ИГ попало на видео

ФСБ показала видео задержания членов ИГ, переправлявших боевиков в Сирию и на Украину

Кадр: Telegram-канал «Коммерсантъ»

Задержание сотрудниками ФСБ сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) на Урале и Северном Кавказе попало на видео. Кадры в понедельник, 26 декабря, публикует «Коммерсантъ» со ссылкой на ФСБ.

На записи видно, как силовики поникают в квартиры фигурантов, укладывают их на пол и надевают наручники. Задержание прошло в Чечне, Дагестане, ХМАО и Тюменской области. 11 человек уже поместили в СИЗО, еще восемь находятся в международном розыске. По данным спецслужб, задержанные занимались отправкой боевиков из России в Сирию и на Украину для ведения боевых действий против российской армии.

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Илона Палей
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