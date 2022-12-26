Раскрыты подробности о покупке фабрики IKEA в Новгороде

Губернатор Никитин допустил завершение покупки фабрики IKEA в Новгороде в начале 2023 года

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что сделка по покупке мебельной фабрики IKEA в Новгороде проходит завершающий этап. Официально ее закроют до конца первого квартала 2023 года, допустил он в беседе с РИА Новости.

Никитин раскрыл подробности о покупке фабрики IKEA в Новгороде и отметил, что сейчас ведутся переговоры. По его словам, несколько конкретных лиц заинтересованы в приобретении производства. Решение примет штаб-квартира IKEA, после чего его согласуют на уровне Минпромторга России, где вынесут окончательный вердикт.

Глава региона добавил, что возможные инвесторы посещали заводы и ознакомились с процессом. «В ноябре-декабре завод даже запускал работу в тестовом режиме, чтобы показать потенциальным покупателям действующие мощности предприятия», — заключил он.

22 октября стало известно, что IKEA купила завод в Новгородской области. Компания приобрел производство древесно-стружечных плит Pfeiderer в деревне Подберезье.