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11:53, 26 декабря 2022Интернет и СМИ

Названы самые стабильные интересы читателей онлайн-СМИ за год

Аналитики Rambler&Co проанализировали предпочтения читателей онлайн-СМИ

Фото: NordWood Themes / Unsplash

По данным крупнейшего российского медиахолдинга Rambler&Co, в который входят «Лента.ру», «Газета.Ru», Championat.com, «Секрет фирмы», портал «Рамблер» и другие медиаресурсы, тренд на чтение новостей ставит рекорды с весны 2022. К конкретным темам интерес менялся в зависимости от сезона: например, весной больше читали об экономике и бизнесе, а летом — о путешествиях. Но самыми популярными темами стали экология, гейминг, автомобили и гороскопы.

В 2022 году россияне читали новости на онлайн-СМИ в среднем активнее, чем в прошлом. Совокупный рост аудитории новостных сайтов рунета в январе-ноябре текущего года составил 14 процентов, в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. В марте этого года произошел переломный всплеск чтения: практически все интернет-пользователи (94 процента) в первый месяц весны искали новости в сети чаще раза в неделю. Тренд показал снижение летом и изменение акцентов по интересам, а осенью вернулся.

Пиковый интерес пришелся на март: рост составил 71 процент, который продержался вплоть до начала лета. С июня по август новости традиционно читали меньше, но с первого месяца осени интерес снова возрос.

Политика всегда оставалась востребована. Внимание к ней в октябре 2022 вернулось к уровню апреля-мая: 73 процента среди аудитории, читающей о новостях и событиях в интернете. В июне и июле он снижался до 66 процентов.

Летом читатели немного отвлекались на актуальную тематику «Путешествия», а также на «Необычное и забавное» и «Звезды». К осени развлекательные темы вновь уступили место политике. С сентября по ноябрь немного снизился интерес к новостям экономики и бизнеса.

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Алена Шаповалова
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