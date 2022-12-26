Модель Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини на снимке с Бали

Российская модель Алеся Кафельникова показала фигуру на новой фотографии. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

24-летняя манекенщица поделилась снимком с бэкстейджа съемки на Бали, на которой она позирует у океана и скалы в бикини синего цвета. При этом волосы знаменитости были собраны в гладкий пучок, а на ее лице отсутствовал макияж. Образ Кафельниковой дополнили серьги-кольца.

«Моя любимая часть в путешествиях — показывать вещи, созданные богом, которые прекрасны так же, как и я», — подписала модель публикацию, которая набрала более восьми тысяч лайков. Подписчики восхитились внешним видом модели в комментариях. «Идеальное тело», «Фигура мечты», «Невероятная девушка», «Сексуально», — высказывались подписчики.

В ноябре Алеся Кафельникова отпраздновала день рождения в откровенном наряде и поделилась фотографиями с фанатами. Манекенщица отметила 24-летие в компании друзей и семьи в ресторане Due Forni в Москве. В качестве наряда именинница выбрала плиссированное платье золотистого цвета с глубоким V-образным декольте.

