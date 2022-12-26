Дети из регионов России приедут в Москву на новогодние праздники по приглашению мэра

По приглашению мэра Москвы с 3 по 8 января 2023 года столицу по традиции посетят дети из российских регионов, в том числе жители новых территорий. Для них подготовили обширную культурную и образовательную программу в рамках проекта «Город открытий».

Среди юных гостей дети из многодетных и социально незащищенных семей, дети военнослужащих — участников специальной военной операции, а также победители и призеры региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад.

Прием 20 делегаций организуют столичный Департамент национальной политики и межрегиональных связей и Комитет по туризму города Москвы. Как и в предыдущие годы, особое внимание уделят безопасности детей и контролю за их здоровьем. Решение этих задач поручено профильным столичным ведомствам.

Благодаря участию в инновационном проекте «Город открытий» дети изучат столицу в интерактивном формате, получат новые навыки и компетенции. Они посетят креативные кластеры, высокотехнологичные компании, образовательные институты и культурные учреждения Москвы. В их числе технопарк «Сколково», ВДНХ, парк «Зарядье», Дарвиновский музей, Останкинская телебашня, Музей криптографии и другие.

«Москва сегодня является центром компетенций. В нашем городе находятся крупнейшие вузы и инновационные площадки страны, внедряются передовые технологии. "Город открытий" — флагманский образовательно-туристический проект Комитета по туризму города Москвы, который объединяет этот потенциал и представляет столицу в роли единого образовательного пространства для подрастающего поколения. Дети из регионов приезжают в Москву, где своими глазами могут увидеть, что такое инновации. Надеемся, что это поможет им открыть новые возможности для развития и определиться с будущей профессией», — рассказал Евгений Козлов, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму.

Специалисты разработали восемь образовательно-туристических маршрутов: «Транспорт и космос», «Урбанистика», «Цифровые технологии и телекоммуникации», «Креативные индустрии», «Биотехнологии и биомедицина», «Энергетика», «Экология» и «Гуманитарные технологии».

Дети также посетят новогодние представления в Государственном Кремлевском дворце и Гостином Дворе и примут участие в обзорной экскурсии по городу.

«Каждый раз, организуя приезд детей из разных регионов нашей страны в столицу, мы в первую очередь стараемся подарить ребятам новогоднее торжество, полное новых впечатлений, искренней радости, дружбы, добра и надежды, обеспечивая при этом их комфорт и безопасность. Особенно это важно сейчас для ребят, приехавших к нам из присоединенных регионов. Мы постараемся создать для них по-настоящему праздничную атмосферу», — подчеркнул руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Приезд делегаций поспособствует духовно-нравственному и патриотическому воспитанию школьников, знакомству детей с историей, культурой и достопримечательностями Москвы, вовлечению в социальные проекты, формированию активной гражданской позиции, развитию детского образовательного туризма и укреплению сотрудничества между столицей и регионами России.

