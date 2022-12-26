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18:34, 26 декабря 2022Культура

Названы самые продаваемые художественные книги 2022 года

«1984» и «Портрет Дориана Грея» стали самыми продаваемыми книгами 2022 года

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Крупные книжные магазины и ведущие издательства России назвали самые продаваемые художественные книги в 2022 году. Об этом сообщает российский Forbes.

Как отмечает издание, на фоне падения интереса к современной литературе значительно выросли продажи классики. Так, по уровню спроса в 2022 году лидером стала антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» — за последний год читателям было продано 196 053 экземпляра романа. Далее следует «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда с результатом в 173 172 проданных копии. На третьей строчке расположились «Маленькие женщины» Луизы Олкотт (129 504).

В рейтинг самых продаваемых классических произведений также попали «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (111 712) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (108 113). Представители крупных книжных магазинов добавили, что в 2022 году отмечался интерес к романам «Мы» Евгения Замятина, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Триумфальная арка» Эриха Марии Ремарка.

Самой востребованной у читателей книгой в жанре young adult стало фэнтези «Невеста ноября» писательницы под псевдонимом Лия Арден — всего было продано 44 932 экземпляра произведения. На втором месте расположилась книга «Цианид» Кристины Старк (25 564), на третьем — «Элизиум» Норы Сакавич (22 130).

В категории графических романов на первом месте по продажам оказался «Человек-бензопила» Тацуки Фудзимото с результатом в 308 954 реализованных экземпляра. Второе место занимает манга «Магическая битва» Гэгэ Акутами (102 471). Замыкает тройку самых востребованных комиксов «Земля королей. Червовый том» Федора Нечитайло (93 305).

Ранее были названы самые продаваемые электронные книги 2022 года.

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Дениза Мацаева
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