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01:18, 26 декабря 2022Мир

Ветеран ЦРУ рассказал об уроке России для США

Ветеран ЦРУ Пиллар призвал США поучиться у России дипломатии на Ближнем Востоке

Фото: Unsplash

Ветеран американской разведки Пол Пиллар призвал США перенять опыт России в области взаимодействия и сотрудничества со странами Ближнего Востока. С таким мнением он выступил в статье для журнала The National Interest.

Пиллар рассказал, что Россия проявляет мастерство в выстраивании диалога с ближневосточными государствами, включая Израиль, Иран и другие страны. Он подчеркнул, что Вашингтону следует взять уроки у Москвы и поучиться у нее дипломатии.

«Один из этих уроков заключается в том, что для расширения своего влияния Соединенные Штаты должны подражать русским (а теперь и китайцам) в ведении бизнеса со всеми, а не рассматривать Ближний Восток как регион, жестко и однозначно разделенный на "друзей и врагов"», — призвал ветеран ЦРУ.

Обозреватель добавил, что на фоне текущих событий нередко упоминается нереализованную смену внимания США с Ближнего Востока на Восточную Азию. Он назвал Соединенные Штаты «вероятно, самой сдержанной внешней державой» в отношениях с регионом и объяснил это внутренней политикой и прошлыми кризисами.

Ранее в США указали на ошибку президента страны Джо Байдена в отношениях с Китаем. Издание Politico заявило, что глава государства зря проигнорировал китайского посла Цинь Гана, который может стать следующим главой МИД КНР.

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Марина Совина
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