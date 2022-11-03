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11:53, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем

Politico: Джо Байден может пожалеть, что он проигнорировал посла Китая Цинь Гана

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден совершил ошибку, проигнорировав китайского посла Цинь Гана, который может стать следующим главой МИД КНР. На просчет главы Соединенных Штатов в отношениях с Китаем указал обозреватель Фелим Кайн (Phelim Kine) в колонке для американского издания Politico.

По словам Кайна, за несколько месяцев пребывания в Вашингтоне в 2021 году китайский посол смог провести переговоры лишь с небольшим числом американских чиновников, хотя он неоднократно запрашивал встречи с высокопоставленными лицами США. Среди тех, с кем ему удалось встретиться, были координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл и высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности по Китаю Лаура Розенбергер.

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Обозреватель считает, что Байден может пожалеть, что не рассматривал китайского посла в качестве важного игрока, так как несколько дней назад Ган вошел в состав Центрального комитета Коммунистической партии Китая. «Новая должность приближает Цинь Гана к внутреннему кругу председателя КНР Си Цзиньпина и может помочь ему в будущем стать министром иностранных дел», — написал эксперт.

В колонке также приводится комментарий экс-директора по Китаю, Тайваню и Монголии в Совете национальной безопасности США Рэя Хэсса по поводу визита китайского посла в Вашингтон в 2021 году. Специалист полагает, что Ган мог вернуться в Китай из США с «большой обидой на то, что к нему не относились с уважением».

«Администрация Байдена нуждается в союзниках, поскольку она пытается найти хрупкий баланс между противодействием военной и экономической мощи Китая и поиском способов совместной борьбы с мировыми проблемами, например, с изменением климата», — добавил Кайн.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Хал Брэндс (Hal Brands) выразил мнение, что поражение США в противостоянии с Китаем разрушит американскую глобальную гегемонию и ознаменует возвышение Востока над Западом.

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Олег Давыдов
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