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00:32, 26 декабря 2022Россия

Зампред Совбеза призвал не прощать желающих поражения России

Медведев: предателям, желающим поражения России и армии, не должно быть прощения
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью «Российской газете» призвал не прощать людей, желающих поражения России и ее армии.

Политик отметил, что не будет давать оценку тем, кто покинул страну, поскольку не знает мотивов каждого из них. «Конечно, это не относится к тем, кто в условиях военной кампании желает поражения своей стране и ее армии. Они просто предатели. И прощения им быть не должно», — подчеркнул он.

Медведев добавил, что в обществе постепенно исчезает «чужеродная токсичная пена», в сознании граждан наступают перемены. По словам зампреда Совбеза, многое зависит от стойкости, патриотизма и уверенности в победе.

Политик добавил, что 2022 год заставил россиян «в полном смысле слова мобилизоваться», причем речь идет о сплочении перед лицом внешней угрозы.

Ранее Медведев заявил, что недруги России не скрывают намерения разделить и уничтожить страну, однако государство дает отпор любым попыткам «унизить целые народы в угоду корыстным интересам», переписать историю или ограничить развитие.

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Марина Совина
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