Зампред Совбеза призвал не прощать желающих поражения России
Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью «Российской газете» призвал не прощать людей, желающих поражения России и ее армии.
Политик отметил, что не будет давать оценку тем, кто покинул страну, поскольку не знает мотивов каждого из них. «Конечно, это не относится к тем, кто в условиях военной кампании желает поражения своей стране и ее армии. Они просто предатели. И прощения им быть не должно», — подчеркнул он.
Медведев добавил, что в обществе постепенно исчезает «чужеродная токсичная пена», в сознании граждан наступают перемены. По словам зампреда Совбеза, многое зависит от стойкости, патриотизма и уверенности в победе.
Политик добавил, что 2022 год заставил россиян «в полном смысле слова мобилизоваться», причем речь идет о сплочении перед лицом внешней угрозы.
Ранее Медведев заявил, что недруги России не скрывают намерения разделить и уничтожить страну, однако государство дает отпор любым попыткам «унизить целые народы в угоду корыстным интересам», переписать историю или ограничить развитие.