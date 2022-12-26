Российским путешественникам рассказали о новых туристических налогах в 2023 году

АТОР: в 2023 году российских путешественников ждут новые налоги и изменения в действующих

В 2023 году российских путешественников ожидают новые туристические налоги, либо изменения в уже действующих. Об этом россиянам рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

К примеру, в России официально продлили на два ближайших года эксперимент по курортному сбору в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Кроме того, к перечисленным регионам будет добавлен и Санкт-Петербург, а также федеральная территория «Сириус». При этом неясно, когда именно Северная столица введет курортный сбор и сколько именно будут собирать с туристов.

На европейских туристических направлениях тоже произойдет много изменений с 2023 года. Так, за однодневный визит в Венецию туристы будут платить по шесть евро в обычные дни и по восемь евро в выходные. В дни массовых мероприятий сумма увеличится до десяти евро.

Власти Манчестера собираются взимать налог в размере одного фунта стерлингов с ночующих в городе туристов. С 19 декабря нового года туристический налог начнет действовать в испанском регионе Валенсия. Там с человека будут взимать от 0,5 до двух евро в сутки, сумма будет зависеть от категории объекта размещения. В Амстердаме планируют в два раза повысить туристический налог в пиковые периоды. В настоящее время он составляет семь процентов от стоимости проживания в гостинице. Кроме того, каждый турист обязан платить три евро за ночь.

В Турции с 1 января 2023 года начнет действовать налог на проживание, который составит два процента от суммы, полученной за проживание туриста. Отмечается, что налог не коснется напрямую самостоятельных и организованных туристов, он предназначен непосредственно для отельеров.

Новые налоги ожидают и туристов, отдыхающих на популярных пляжных курортах. К примеру, с января 2023 года повысятся налоговые ставки на товары и услуги для туризма на Мальдивах. «Как минимум, вследствие этого шага мальдивские отельеры пересмотрят сезонные спецпредложения: скидки по СПО станут меньше», — отметили специалисты АТОР.

В Австрии введен налог на фото рядом с самыми известными достопримечательностями. Среди них водопады Эдит, национальный парк Литфилд, а также горячие источники Матаранки. В Таиланде все еще не теряют надежду ввести туристический въездной налог, внедрение которого переносилось несколько раз. Не исключено, что это произойдет именно в 2023 году.

Ранее стало известно о том, что, по данным сервиса «Яндекс Путешествия», среди популярных направлений для длительных поездок россияне чаще всего выбирают Таиланд, Турцию, Вьетнам, Армению и Индонезию, а также Израиль, Шри-Ланку, ОАЭ, Индию и Азербайджан. Российские туристы чаще всего выбирают такие города, как Бангкок, Пхукет, Ереван, Анталию и Стамбул.