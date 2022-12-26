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00:08, 26 декабря 2022Бывший СССР

ВСУ допустили наступление российских войск на Краснолиманском направлении

Спикер ВСУ допустил наступление российских войск на Краснолиманском направлении

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Российские войска могут начать наступление на Краснолиманском направлении, такую вероятность допустил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый, его слова приводит радио Sputnik.

Он отметил, что военнослужащие России пытаются продвигаться по Бахмутскому и Авдеевскому направлению, а также предпринимают контрнаступательные действия Краснолиманском.

Череватый добавил, что украинские войска находятся «под постоянным шквалом огня» в попытках предотвратить развитие наступления российских сил.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о переброске украинским командованием дополнительных сил на сватовское направление в Луганской народной республике.

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Марина Совина
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