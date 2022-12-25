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08:10, 25 декабря 2022Россия

В ЛНР заявили о перебросе сил Киева на сватовское направление

Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев перебрасывает дополнительные силы на сватовское направление

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о перебросе украинским командованием дополнительных сил на сватовское направление в в Луганской народной республике (ЛНР). Его слова приводит РИА Новости.

«В направлении населенного пункта Сватово отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины», — указал военный.

По мнению военного, такой шаг Вооруженных сил Украины (ВСУ) был вынужденным, он связан с большими потерями в армии и неэффективностью средств огневого поражения.

Ранее Марочко сообщил, что Украина перешла от наступления к обороне сватовского направления. ВСУ начали возведение новых и укрепление старых фортификационных сооружений, уточнил он.

Марина Совина
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