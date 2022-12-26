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16:26, 26 декабря 2022Мир

Нетаньяху вступился за ЛГБТ перед сопартийцами

Politico: премьер-министр Израиля Нетаньяху вступился за ЛГБТ перед сопартийцами

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступился за права ЛГБТ перед своими коллегами по коалиции. Об этом пишет американское издание Politico.

Газета отмечает, что сопартийцы израильского премьера выступают за принятие законов, дискриминирующих ЛГБТ-персон. Нетаньяху пообещал, что новое правительство не будет ущемлять в правах представителей секс-меньшинств.

Депутат израильского парламента, сионист и коллега Нетаньяху по партии «Ликуд» Орит Струк накануне заявил, что «пока еще есть достаточно врачей для оказания помощи пациентам», медработники должны обладать правом отказать представителям ЛГБТ в лечении.

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Другой сопартиец Нетаньяху Симха Ротман считает, что предприниматели, например хозяева гостиничного бизнеса, также должны иметь право отказывать в обслуживании ЛГБТ-персонам, «если это наносит ущерб их религиозным чувствам».

Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что подобная риторика не допустима для него и других членов «Ликуда», а парламент страны «не допустит дискриминации представителей ЛГБТ или ущемления их прав на оказание услуг, что актуально для всех граждан Израиля».

Ранее российский кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал требования для картин-номинантов на премию «Оскар» о наличии в съемочной команде представителей меньшинств, в том числе из разных рас и ЛГБТ-сообщества. По мнению режиссера, такое требование противоречит традиционным ценностям.

28 июня в благотворительной ЛГБТ-организации Stonewall заявили, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон использовал тему секс-меньшинств, чтобы отвлечь внимание от политических вопросов.

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Глеб Бажуткин
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