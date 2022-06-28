Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Джонсон отвлекся от политики из-за трансгендеров

Британского премьера Джонсона уличили в отвлечении от проблем политики из-за трансгендеров

Фото: Kanz, Sven / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может использовать тему секс-меньшинств, чтобы отвлечь внимание от политических вопросов. Об этом заявили в благотворительной ЛГБТ-организации Stonewall, передает британская газета Independent.

Джонсон высказался в поддержку исключения трансгендерных спортсменок, которые родились мужчинами, из участия в женских соревнованиях. По мнению Джонсона, нужно учитывать разницу между цисгендерными (люди, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом — прим. «Ленты.ру») и трансгендерными женщинами.

Заместитель директора по кампаниям организации Stonewall Саша Мишра раскритиковала журналистов, которые поднимают в интервью с политиками подобные вопросы, и заявила, что сейчас на фоне мировых кризисов не время затрагивать уязвленные меньшинства. По ее мнению, Джонсон мог зацепиться за эту тему, чтобы отвлечь людей от реальных политических проблем. Она отметила, что премьер зря надеется привлечь на свою сторону консервативных избирателей, высказывая подобное мнение о трансгендерных персонах.

Материалы по теме:
«Мама сказала, что я девочка» Почему в США детям позволяют менять пол и к чему это может привести
«Мама сказала, что я девочка»Почему в США детям позволяют менять пол и к чему это может привести
28 февраля 2020
Кто теперь угнетен? США и Европа годами боролись за права ЛГБТ. Почему это привело общество к расколу и конфликтам?
Кто теперь угнетен?США и Европа годами боролись за права ЛГБТ. Почему это привело общество к расколу и конфликтам?
31 октября 2021

«Все, что достигается таким освещением в СМИ, — это то, что трансгендеры чувствуют себя менее безопасно в своей повседневной жизни, а у общественности меньше возможностей услышать от правительства насущные политические вопросы дня», — заявила Мишра.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что когда республиканцы вернутся к власти в стране, они запретят мужчинам участвовать в женских спортивных состязаниях. Экс-президент также высказался о поднятии тяжестей. В этом виде спорта «мужик выходит и одной рукой бьет рекорд, который держался 20 лет», заявил Трамп.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Советники Байдена обсудили возможность территориальных уступок Украины России
В США заявили об ударе по боеспособности страны из-за поддержки Украины
Джонсон отвлекся от политики из-за трансгендеров
Российские войска нанесли удар по обстреливающим ДНР системам «Град»
Минобороны России заявило об уничтожении трех Су-25 ВСУ
40-летний приезжий похитил 15-летнюю школьницу в Москве
Часть униформы официантов стала новым трендом в 2022 году
Минобороны заявило об уничтожении ангара ВСУ с боеприпасами из США и Европы
Россия испытала силовую установку беспилотного «Партизана»
В Минобороны сообщили об уничтожении более 100 украинских военных и наемников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.