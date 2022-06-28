Джонсон отвлекся от политики из-за трансгендеров

Британского премьера Джонсона уличили в отвлечении от проблем политики из-за трансгендеров

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может использовать тему секс-меньшинств, чтобы отвлечь внимание от политических вопросов. Об этом заявили в благотворительной ЛГБТ-организации Stonewall, передает британская газета Independent.

Джонсон высказался в поддержку исключения трансгендерных спортсменок, которые родились мужчинами, из участия в женских соревнованиях. По мнению Джонсона, нужно учитывать разницу между цисгендерными (люди, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом — прим. «Ленты.ру») и трансгендерными женщинами.

Заместитель директора по кампаниям организации Stonewall Саша Мишра раскритиковала журналистов, которые поднимают в интервью с политиками подобные вопросы, и заявила, что сейчас на фоне мировых кризисов не время затрагивать уязвленные меньшинства. По ее мнению, Джонсон мог зацепиться за эту тему, чтобы отвлечь людей от реальных политических проблем. Она отметила, что премьер зря надеется привлечь на свою сторону консервативных избирателей, высказывая подобное мнение о трансгендерных персонах.

«Все, что достигается таким освещением в СМИ, — это то, что трансгендеры чувствуют себя менее безопасно в своей повседневной жизни, а у общественности меньше возможностей услышать от правительства насущные политические вопросы дня», — заявила Мишра.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что когда республиканцы вернутся к власти в стране, они запретят мужчинам участвовать в женских спортивных состязаниях. Экс-президент также высказался о поднятии тяжестей. В этом виде спорта «мужик выходит и одной рукой бьет рекорд, который держался 20 лет», заявил Трамп.