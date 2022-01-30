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Экс-президент США выступил против участия трансгендеров в женском спорте

Экс-президент США Трамп пообещал запретить мужчинам участвовать в женских соревнованиях
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Go Nakamura / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что когда республиканцы вернутся к власти в стране, они запретят мужчинам участвовать в женских спортивных состязаниях. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп на митинге в Конро в штате Техас выступил против участия спортсменов-трансгендеров в женском спорте и заявил, что это нелепо. «Слышали о мужчине, который в команде по плаванию одной школы, которую я хорошо знаю? Там рекорд держался 11 лет, а он превысил его на 38 секунд», — напомнил он.

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Экс-президент также высказался о поднятии тяжестей. В этом виде спорта «мужик выходит и одной рукой бьет рекорд, который держался 20 лет». Трамп пообещал запретить мужчинам участвовать в женских соревнованиях при победе его соратников в обеих палатах Конгресса по итогам промежуточных выборов в ноябре.

«Мы вернем Америку и в 2024 году вернем этот прекрасный, прекрасный дом, который белый. Он такой великолепный. Мы его все любим. Мы вернем Белый дом», — заключил он.

Ранее Трамп оценил российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Он назвал его лучшим спортсменом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Марина Совина
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