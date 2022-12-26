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00:17, 26 декабря 2022Россия

Медведев рассказал о сигнале миру не иметь дел с Западом

Зампред СБ России Медведев назвал санкции западных стран сигналом миру не иметь с ними дел

Фото: Aleksey Nikolskyi / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» рассказал, что западные страны своими действиями подали всему миру сигнал, что с ними не стоит иметь дел. В качестве примера он привел постоянное расширение антироссийских санкций и попытки дискредитировать Москву.

«Очевиден и всеобщий кризис доверия к так называемым развитым странам и созданным ими правовым институтам. В угоду политическим интересам, оказывается, легко можно списать в утиль фундаментальные принципы правовых отношений», — заявил он.

Медведев уточнил, что Запад часто забывает о неприкосновенности частной собственности и верховенстве международного права. Он напомнил, что в ряде стран предпринимают попытки конфисковать активы России «без суда и следствия». Кроме того, по словам зампреда СБ, введение разного рода ограничительных мер в отношении Москвы и ее союзников посылают сигнал прочим государствам не иметь никаких дел с Западом.

Ранее он заявил, что ряд американских компаний сильно озолотились из-за ситуации вокруг зерновой сделки. По его словам, главной целью данных договоренностей является помощь беднейшим странам мира, однако на деле все происходит иначе.

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Марина Совина
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