Названы цели запуска Северной Кореей беспилотников

Политолог Ли назвал пуск Северной Кореей дронов ответом на учения США на полуострове

Запуск Северной Кореей дронов мог стать ответом на американо-южнокорейские военные учения на полуострове, которые в Пхеньяне расценили как нарушение межкорейского соглашения от 2018 года. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Сангсу Ли, старший научный сотрудник Стокгольмского Института политики безопасности и развития (ISDP) и руководитель Стокгольмского корейского центра.

Политолог также назвал возможной целью северокорейской операции демонстрацию новейших военных разработок. «Пхеньян попытался показать, что обладает передовыми технологиями разведки, в частности разведывательными беспилотниками», — отметил Ли. Он напомнил, что на минувшей неделе Пхеньян также продемонстрировал свои возможности в сфере спутниковой съемки.

18 декабря Северная Корея заявила, что смогла сделать спутниковые снимки Сеула и Инчхона. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) даже опубликовало две черно-белых фотографии двух южнокорейских городов.

Северокорейские беспилотники пересекли границу между Северной и Южной Кореей утром 26 декабря, в ответ Сеул поднял в воздух авиацию. По запросу военных были приостановлены вылеты из южнокорейских аэропортов Инчхон и Кимпхо. В ходе перехвата дронов разбился штурмовик KA-1, Сеул возложил ответственность за эту катастрофу на Пхеньян. По информации южнокорейских военных, КНДР ведет разработку дронов с 1990-х годов. По разных оценкам, на вооружении местных военных стоит от 300-600 до 1000 БПЛА. Последний раз северокорейские дроны нарушали воздушное пространство Южной Кореи более пяти лет назад, в июне 2017 года.

