В Чечне опровергли задержание представителя Кадырова в новых регионах

Министр Дудаев опроверг задержание представителя Чечни Ибрагимова в новых регионах

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг задержание представителя главы республики Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасана Ибрагимова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дудаева, все, что пишут СМИ о задержании Ибрагимова в Крыму, не является правдой. «Никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это буквально бытовой какой-то инцидент, который был исчерпан на месте», — подчеркнул министр.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о задержании представителя Кадырова Ибрагимова якобы по подозрению в избиении молодого человека возле клуба «Монро» в Симферополе.

Кадыров объявил о назначении Ибрагимова своим представителем около трех недель назад по результатам визита чеченской делегации в Херсонскую область. Тогда он рекомендовал Ибрагимова как настоящего патриота и достойного представителя команды, основанной первым президентом республики Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым.

