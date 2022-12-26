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11:18, 26 декабря 2022Интернет и СМИ

Три группы россиян призвали осторожнее подходить к публикациям в соцсетях

Учителей, врачей и воспитателей призвали осторожнее подходить к публикациям в соцсетях

Фото: unsplash

Учителям, врачам и воспитателям следует внимательнее подходить к тому, что они публикуют в соцсетях. О том, почему этим трем группам россиян нужно проявлять предельную осторожность, когда они публикуют что-то в интернете, «Ленте.ру» рассказала руководитель направления внутренних коммуникаций и корпоративной культуры hh.ru Ксения Степанова.

По ее словам, в России различные санкции в отношении сотрудника (например, увольнение, понижение в должности или лишение премии) могут применяться не только за нарушение в договорных отношениях, но и за несоблюдение этических норм.

«В России к таким должностям относятся учителя, врачи, воспитатели и те, кто взращивает культуру в обществе. Вышеперечисленным категориям граждан необходимо проявлять осторожность и особо внимательно относиться к публикации тех или иных фотографий в соцсетях. Всегда стоит помнить: все, что нормально для одних, может быть ненормально для других», — призвала Степанова.

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Вне зависимости от того, где работает человек, в социальные сети и личные блоги не стоит выкладывать конфиденциальную информацию, информацию по NDA и сведения клиентов, добавила она. Специалист предупредила, что это подорвет доверие к тому, кто сделал публикацию, а также испортит его отношение с работодателем или другими компаниями, работающими в его сфере.

При этом Степанова уверена, что публиковать подобный контент не следует и в закрытых блогах. «Давайте вспомним про теорию шести рукопожатий. Скрыть страницу в социальных сетях от руководителя, конечно, можно. Но какой в этом толк, если мы с вами живем в мире цифровых технологий? Поверьте, если за "закрытыми стенами" вы обсуждаете компанию, руководителя, партнеров или клиентов или же выкладываете фотографии, которые потенциально могут нанести вред организации, в которой вы работаете, это обязательно дойдет до вашего руководителя», — предостерегла специалист.

В заключение она напомнила, что социальные сети устроены таким образом, что информацией, которую размещает тот или иной человек, после публикации владеет не только он, но и другие пользователи.

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Ксения Кривотулова
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