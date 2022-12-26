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12:11, 26 декабря 2022Россия

В Совфеде ответили на заявления украинской разведки о планах войти в Крым

Сенатор Цеков: слова главы ГУР Украины о планах ВСУ войти в Крым являются бахвальством

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинские военные войдут в Крым с оружием в руках, являются бахвальством. Об этом заявил сенатор от региона Сергей Цеков, пишет РИА Новости.

«Это все бахвальство и шапкозакидательные настроения», — подчеркнул парламентарий. По его словам, руководство Украины продолжает линию на «одурачивание своего народа».

Сенатор добавил, что подобный сценарий захода украинских военных в Крым менее реален, чем возвращение Киева в состав России.

Ранее Буданов рассказал о придуманном в Киеве комбинированном варианте возвращения Крыма. Он заявил, что на Украине планируют возвращать полуостров «силой и дипломатией». Вместе с тем, по его словам, украинские подразделения намерены войти на территорию региона «с оружием в руках».

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Сергей Истомин
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