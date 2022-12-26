Владельца сгоревшего в Кемерове приюта арестовали на два месяца

В Кемерове владельца приюта арестовали на два месяца по делу о пожаре с 22 погибшими

В Кемерове арестовали владельца приюта, в котором во время пожара в ночь на 24 декабря погибли 22 человека. Об этом сообщает ТАСС.

Андрей Смирнов будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев — до 24 февраля 2023 года. Он полностью признал вину в содеянном.

По версии следствия, мужчина арендовал здание для приюта и нелегального дома престарелых с 2019 года. Зная, что в доме нет пожарной сигнализации и систем пожаротушения, он за деньги предоставлял услуги пожилым людям и маломобильным гражданам. Договоров с постояльцами и работниками он не заключал.

Ранее в СКР рассказали, что причиной пожара стала неправильная эксплуатация котла. Отопление осуществлялось с нарушением правил пожарной безопасности, документы по оказанию услуг не заключались. В своих показаниях владелец приюта отметил, что его сотрудник довел температуру до 80 градусов тепла вместо допустимых 73 и мог не закрыть крышку котла.

О том, что в Кемерове загорелся дом престарелых, стало известно в ночь на 24 декабря. СКР возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».