Следствие определило причину пожара в доме престарелых в Кемерово

Пожар в доме престарелых в Кемерово произошел из-за неправильной эксплуатации котла

Следствие назвало неправильную эксплуатацию котла причиной пожара в доме престарелых в Кемерово, где погибли 22 человека и еще шесть пострадали. Об этом в понедельник, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Надежда Ананьева.

Социальный приют обогревался угольным котлом, о неисправности которого жильцы сообщили накануне пожара. Однако владелец дома престарелых Андрей Смирнов не предпринял попыток отремонтировать оборудование. Следствие установило, что отопление осуществлялось с нарушением правил пожарной безопасности, документы по оказанию услуг не заключались.

В своих показаниях владелец приюта отметил, что его сотрудник довел температуру до 80 градусов тепла вместо допустимых 73 и мог не закрыть крышку котла, передает ТАСС.

О том, что в Кемерово загорелся дом престарелых, стало известно в ночь на 24 декабря. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Обвинения были предъявлены владельцу социального приюта 31-летнему местному жителю Смирнову.