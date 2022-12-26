Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:53, 26 декабря 2022Силовые структуры

Следствие определило причину пожара в доме престарелых в Кемерово

Пожар в доме престарелых в Кемерово произошел из-за неправильной эксплуатации котла

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Следствие назвало неправильную эксплуатацию котла причиной пожара в доме престарелых в Кемерово, где погибли 22 человека и еще шесть пострадали. Об этом в понедельник, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Надежда Ананьева.

Социальный приют обогревался угольным котлом, о неисправности которого жильцы сообщили накануне пожара. Однако владелец дома престарелых Андрей Смирнов не предпринял попыток отремонтировать оборудование. Следствие установило, что отопление осуществлялось с нарушением правил пожарной безопасности, документы по оказанию услуг не заключались.

В своих показаниях владелец приюта отметил, что его сотрудник довел температуру до 80 градусов тепла вместо допустимых 73 и мог не закрыть крышку котла, передает ТАСС.

О том, что в Кемерово загорелся дом престарелых, стало известно в ночь на 24 декабря. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Обвинения были предъявлены владельцу социального приюта 31-летнему местному жителю Смирнову.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о гибели трех военных на аэродроме в Энгельсе
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ на Урале и Северном Кавказе
Женщина притворилась больной раком и выманила у соседей миллион рублей
На Западе оценили готовность ВСУ к зимнему контрнаступлению
Российский уголь стал хуже продаваться
Пожарного инспектора задержали по делу о сгоревшем приюте в Кемерове
Россиянам напомнили о продолжительности новогодних каникул
Определены районы Москвы с максимально подешевевшей недвижимостью
Ну Украине придумали комбинированный вариант возвращения Крыма
Юрист назвал россиянам самый выгодный месяц для отпуска в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.