Вооруженные силы России заняли выгодные рубежи на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России заняли выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Об этом в понедельник, 26 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был нанесен российскими войсками в районе Краматорска, было уничтожено больше 35 украинских солдат, среди которых находились пять старших офицеров.

«Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей», — говорится в сообщении министерства.

26 декабря в районе аэродрома стратегической авиации в городе Энгельс прозвучала сирена, информация об этом появилась в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным канала Baza, местные жители слышали взрыв. Позднее Минобороны России подтвердило атаку беспилотника.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.