В Китае оценили комплексы С-500 «Прометей»

Sohu: российский С-500 «Прометей» стал самым мощным зенитно-ракетным комплексом в мире

В Китае оценили зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей». Об этом сообщает издание «Правда.ру».

Журналисты сослались на китайское интернет-издания Sohu, авторы которого описали зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей». По словам представителей медиа, С-500 характеризует развитие зенитно-ракетных систем нового поколения. «С-500 является новым "щитом" будущей воздушно-космической обороны Москвы и мощным ответом на космическую стратегию Вашингтона», — подчеркнули журналисты.

В материале отмечено, что «Прометей» способен не только перехватывать баллистические ракеты и другие цели, но и представлять угрозу для орбитальных спутников и прочих летательных аппаратов. «В новом витке воздушно-космического соперничества США и Россия вновь вышли на передний план», — заявили специалисты.

По оценке журналистов Sohu, хотя С-500 и относится к новому поколению зенитно-ракетных комплексов, его возможности и области применения выходят за рамки этой категории. Авторы материала отметили, что ЗРК «Прометей» является принципиально новым оружием для воздушно-космической обороны.

В июне президент Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России начали получать системы противовоздушной обороны ПРО С-500 «Прометей». Президент подчеркнул, что Россия будет развивать и укреплять свои вооруженные силы.