В российском городе зарезали заступившегося за девушку мужчину

В Саранске возбудили уголовное дело после убийства мужчины, заступившегося за девушку

В Саранске возбудили уголовное дело после убийства 41-летнего мужчины в драке, который заступился за девушку. Об этом сообщает Следственный комитет России по Республике Мордовия.

По данным СКР, в ночь на субботу, 24 декабря, между потерпевшим и 28-летним местным жителем произошла ссора в кафе. Ранее россияне не были знакомы. Они решили выяснить отношения до конца позже, уже в дневное время.

В результате они встретились в субботу на улице в сопровождении друзей. Завязалась драка, в результате которой от удара ножом потерпевший скончался на месте происшествия.

«Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемого в совершении убийства. Мужчина задержан», — заявили в СКР.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По данным очевидцев, погибший вступился за девушку, которую начал избивать ее бывший молодой человек. У погибшего остались супруга и семилетняя дочь.

Ранее стало известно, что праздновавшего день рождения россиянина убили в ходе поножовщины в Подмосковье. В настоящий момент правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.