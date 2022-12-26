«Оренбургнефть» успешно протестировала умное видеонаблюдение на объектах

«Оренбургнефть» протестировала систему интеллектуального видеонаблюдения на объектах

Специалисты компании «Оренбургнефть» (один из крупнейших добывающих активов НК «Роснефть» в Приволжском федеральном округе), успешно протестировали инновационную отечественную систему видеонаблюдения с использованием технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. Система призвана мониторить и контролировать использование сотрудниками средств индивидуальной защиты (СИЗ) на территории производственных объектов.

Цифровизация во всех областях деятельности компании — одна из ключевых задач стратегии «Роснефть-2030». Внедрение цифровых технологий повышает эффективность и скорость принятия решений по всей производственной цепочке.

Система интеллектуального видеонаблюдения позволила контролировать применение рабочими индивидуальных и коллективных СИЗ на производстве в режиме реального времени. При выявлении нарушений система автоматически делает скриншот кадра и выделяет цветом область нарушения. Данная информация направляется ответственному специалисту, а также в облако хранения данных.

Видеоаналитика — одно из наиболее перспективных направлений цифровизации бизнес-процессов на основе технологий машинного зрения. «Оренбургнефть» планирует применять данные технологии на производственных объектах для повышения промышленной безопасности.

