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19:54, 26 декабря 2022Силовые структуры

Замглавы управления цифровизации Росавиации отправили в СИЗО

Суд арестовал замглавы управления цифровизации Росавиации Матюшкина по делу о взятке

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал замначальника управления цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о взятке, сообщают в своем Telegram-канале Московский суды общей юрисдикции.

Судья удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого на время расследования и отправил его в СИЗО на два месяца — до 24 февраля.

Ходатайство об аресте замглавы управления поступило в Дорогомиловский суд Москвы 26 декабря. Следствие также просит арестовать по этому делу предпринимателя Ивана Ларионова. Оба фигуранта обвиняются по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Владимир Седов
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