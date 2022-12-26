Дуэйн «Скала» Джонсон поделился видео с макияжем на лице

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон поделился роликом с макияжем на лице от дочери Жасмин

Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон поделился роликом с макияжем на лице. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

50-летняя знаменитость опубликовал видео, на котором он запечатлен в разноцветном парике, собранном в два хвоста, с яркими тенями и розовым блеском на губах. На размещенных кадрах видно, как семилетняя дочь Жасмин продолжает наносить косметику на его лицо. «Ты выглядишь красиво», — сказала, в свою очередь, подошедшая к мужчине его младшая дочь Тиа.

«Наконец вернулся домой к моим торнадо. В восемь утра они решили преобразить меня к Рождеству. Еще не смотрелся в зеркало, но, думаю, я выгляжу так же круто, как и чувствую себя», — высказался телезвезда в описании к публикации. Поклонники восхитились поведением Джонсона в комментариях к ролику и назвали его прекрасным отцом.

В январе Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о своих тренировках и «легендарных» обедах. По словам Джонсона, он начинает день с кардиотренировки на пустой желудок и ест только после физической нагрузки. «У меня бывает где-то от шести до семи приемов пищи в день, — признался он.

