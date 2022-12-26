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09:40, 26 декабря 2022Среда обитания

Названы выгодные для покупки жилья под сдачу в аренду туристические города

РБК: квартиры для сдачи туристам в аренду выгоднее всего покупать в Нижнем Новгороде
Екатеринбург

Екатеринбург. Фото: Shutterstock

Россиянам назвали туристические города, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, в которых выгодно покупать недвижимость под сдачу в аренду. Прибыльнее всего сдавать жилье туристам оказалось в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Екатеринбурге, передает оценку экспертов «ЦИАН.Аналитики» «РБК».

Доходность от сдачи недвижимости в Нижнем Новгороде составила 22 процента годовых при полной заполняемости квартиры. Высокий показатель связан с низкой стоимостью жилья относительно других популярных у туристов городов и сопоставимыми с ними ставками аренды. Купить квартиру в Нижнем Новгороде можно в среднем за 4,2 миллиона рублей, а сдавать посуточно — за 2,6 тысячи рублей. Второе место разделили Новосибирск и Екатеринбург с доходностью 21 процент. Однокомнатная квартира в этих городах стоит около 4 миллионов рублей, а аренда — на уровне 2,4 тысячи рублей.

Инвесторам советуют обратить внимание и на менее популярные города. Среди них самая высокая доходность (19 процентов) при 70-процентной заполняемости оказалась у Балтийска в Калининградской области. Стоимость «однушки» здесь составляет 3,2 миллиона рублей, а ставка аренды — 2,3 тысячи рублей. Высокая доходность также оказалась у поселка Янтарного в Калининградской области (15 процентов), Феодосии на побережье Черного моря и в Анапе (по 13 процентов). Привлекательными могут оказаться и новые направления — Каспийск, Дербент и Махачкала в Дагестане (15-16 процентов).

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На более низкую доходность можно рассчитывать в Новороссийске (11 процентов), где однокомнатная квартира стоит 5 миллионов рублей, а аренда — 2,2 тысячи рублей. Такая же доходность оказалась в Ялте. Одним из самых невыгодных для арендодателей городов стал Сочи, здесь доходность составила 10 процентов. Стоимость вторичной «однушки» в Сочи — 9 миллионов рублей, а ставка аренды — 3,5 тысячи рублей.

Ранее в декабре сообщалось, что в России подешевело съемное жилье. За год стоимость аренды в Москве упала на 21 процент, в Санкт-Петербурге — на 14 процентов, а в Казани — на 6 процентов.

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