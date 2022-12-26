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22:49, 26 декабря 2022Мир

Захарова раскритиковала украинский закон о нацменьшинствах

Захарова назвала закон Украины о нацменьшинствах циничным глумлением над их правами
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала принятый на Украине закон о нацменьшинствах. Ее заявление было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел России.

Дипломат назвала закон проявлением нацизма, подчеркнув, что международные и европейские правозащитные организации игнорируют дискриминацию по отношению к русскоязычным людям. «Считаем своим долгом привлечь внимание международного сообщества к циничному глумлению украинских законодателей над правами нацменьшинств в нарушение всех имеющихся обязательств этой страны в рамках профильных организаций», — отметила она. По словам Захаровой, искоренить русофобию поможет лишь достижение целей и задач спецоперации.

Ранее представитель МИД заявила, что специальная военная операция (СВО) на Украине способна вернуть русскоязычным людям их права свободно говорить на родном языке. Помимо этого, указала Захарова, «СВО способна восстановить на Украине верховенство закона и уважение прав человека».

Закон о нацменьшинствах был принят Верховной Радой 13 декабря. В частности, в документе устанавливается запрет на «популяризацию и пропаганду» России и действий ее государственных деятелей и структур, создающих «позитивный образ».

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Варвара Кузьмина
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