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21:59, 26 декабря 2022Мир

В МИД назвали единственный способ вернуть права русскоязычным на Украине

Захарова: только реализация целей спецоперации вернет русскоязычным на Украине их права
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Только реализация целей и задач специальной военной операции (СВО) на Украине вернет русскоязычным их права. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Комментируя принятие на Украине нового закона о нацменьшинствах, дипломат отметила, что «СВО способна вернуть русским людям и представителям других национальностей на Украине их права свободно говорить на родном языке, получать на нем образование, сохранять свою историческую память и чтить своих героев, восстановить на Украине верховенство закона и уважение прав человека».

По словам Захаровой, украинские законодатели «цинично глумятся» над правами нацменьшинств в нарушение всех имеющихся обязательств этой страны в рамках профильных организаций.

Украинский закон о нацменьшинствах среди прочего устанавливает запрет на «популяризацию и пропаганду» России и действий ее государственных деятелей и структур, создающих «позитивный образ». При этом представители нацменьшинств на Украине имеют право на самоидентификацию, свободу общественных объединений, мирных собраний, мысли, слова, совести и религии. Кроме того, им обещано право на участие в политической, экономической и социальной жизни, а также сохранение культурной самобытности.

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Марина Совина
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