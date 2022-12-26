В МИД назвали единственный способ вернуть права русскоязычным на Украине

Захарова: только реализация целей спецоперации вернет русскоязычным на Украине их права

Только реализация целей и задач специальной военной операции (СВО) на Украине вернет русскоязычным их права. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Комментируя принятие на Украине нового закона о нацменьшинствах, дипломат отметила, что «СВО способна вернуть русским людям и представителям других национальностей на Украине их права свободно говорить на родном языке, получать на нем образование, сохранять свою историческую память и чтить своих героев, восстановить на Украине верховенство закона и уважение прав человека».

По словам Захаровой, украинские законодатели «цинично глумятся» над правами нацменьшинств в нарушение всех имеющихся обязательств этой страны в рамках профильных организаций.

Украинский закон о нацменьшинствах среди прочего устанавливает запрет на «популяризацию и пропаганду» России и действий ее государственных деятелей и структур, создающих «позитивный образ». При этом представители нацменьшинств на Украине имеют право на самоидентификацию, свободу общественных объединений, мирных собраний, мысли, слова, совести и религии. Кроме того, им обещано право на участие в политической, экономической и социальной жизни, а также сохранение культурной самобытности.