Зеленский рассказал о переговорах с премьером Индии

Президент Зеленский понадеялся на участие Индии в реализации «формулы мира» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. О них украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе телефонного разговора он пожелал Моди продуктивного председательства в «Большой двадцатке» (G20) и понадеялся на участие Индии в реализации «формулы мира», которую ранее Зеленский озвучил в ходе саммита G20.

Кроме того, глава республики поблагодарил индийского премьера за гуманитарную помощь Киеву и поддержку Украины в ООН.

О своем видении «формулы мира» в республике Зеленский говорил в ходе онлайн-выступления на саммите G20 в ноябре. По его мнению, она должна включать в себя десять шагов, среди которых — прекращение боевых действий, а также обеспечение ядерной, энергетической и продовольственной безопасности Украины.