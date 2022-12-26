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17:30, 26 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский рассказал о переговорах с премьером Индии

Президент Зеленский понадеялся на участие Индии в реализации «формулы мира» на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. О них украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе телефонного разговора он пожелал Моди продуктивного председательства в «Большой двадцатке» (G20) и понадеялся на участие Индии в реализации «формулы мира», которую ранее Зеленский озвучил в ходе саммита G20.

Кроме того, глава республики поблагодарил индийского премьера за гуманитарную помощь Киеву и поддержку Украины в ООН.

О своем видении «формулы мира» в республике Зеленский говорил в ходе онлайн-выступления на саммите G20 в ноябре. По его мнению, она должна включать в себя десять шагов, среди которых — прекращение боевых действий, а также обеспечение ядерной, энергетической и продовольственной безопасности Украины.

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Георгий Нестеров
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