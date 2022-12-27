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10:56, 27 декабря 2022Спорт

Появились подробности подготовки саудовского клуба к трансферу Роналду

Саудовский клуб «Аль-Наср» запланировал проведение медосмотра для Криштиану Роналду

Фото: Paul Childs / Reuters

Саудовский «Аль-Наср» запланировал проведение медосмотра для португальского нападающего Криштиану Роналду. О подробностях подготовки клуба сообщает CBS Sports со ссылкой на источник в команде.

Клуб подготовил жилье для футболиста и его представителей. Отмечается, что в команде рассчитывают заключить контракт с форвардом к началу зимнего трансферного окна. Также в «Аль-Насре» заявили, что в случае перехода Роналду будет играть большую роль в управлении клубом, вплоть до назначения главного тренера.

5 декабря появилась информация, что Роналду пополнит состав «Аль-Насра» в январе 2023 года. В клубе нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон. Сообщалось, что первые два с половиной года Роналду проведет в качестве игрока, а затем станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира-2030.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному согласию сторон. Перед этим футболист обвинил МЮ в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Дарья Коршунова
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