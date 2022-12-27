В российском регионе добровольцу СВО отказали в снятии судимости

В Тверской области суд отказал добровольцу СВО в снятии судимости по делу о краже

Кашинский межрайонный суд Тверской области отказал в удовлетворении ходатайства участника добровольческого отряда «Барс-1» Павла Петрухина в снятии судимости за кражу половых досок из заброшенного дома. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

Петрухин заявил, что снятие судимости необходимо ему для продолжения службы. Однако при судебном разбирательстве выяснилось, что доброволец СВО не имеет непогашенной или неснятой судимости.

Осенью 2021 года Петрухин проник в чужой дом и демонтировал оттуда 11 досок, ущерб от чего составил около шести тысяч рублей. В качестве наказания россиянина тогда обязали выплатить штраф, равный сумме ущерба. После чего следователь попросила суд прекратить уголовное дело — хозяин заброшенного дома не возражал. Штраф судимости не образовал.

Петрухин участвовал в спецоперации с мая по июль в составе добровольческого отряда. В служебной характеристике, приложенной к ходатайству для суда, отмечается, что боец достоин к представлению госнаграды.